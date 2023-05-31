مشروع قانون حق الحصول على المعلومة.. إشادة بتوجه الحكومة وقلق استباقي

2023/05/31 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوبل توجّه رئيس الحكومة لإقرار قانون

حق الحصول على المعلومة، بتفاؤل حذر من

قبل إعلاميين ومدافعين عن الحريات

العامة والصحافية، بسبب القلق من تسخير

القانون لحماية المسؤول عبر بنود

فضفاضة لا تضمن للصحفي

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