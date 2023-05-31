2023/05/31 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم استقرار سعر صرف الدولار بشكل نسبي

ما تزال السوق العراقية تعاني من ارتفاع

الأسعار الذي بدأ قبل أشهر، ووفقا لتجار

وأصحاب محال، فإن الأمر مرتبط بـ"الجشع"

وقضية الاستيراد بالأسعار المرتفعة،

وهو ما دفع

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