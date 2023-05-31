محترف جديد ينضم لكتيبة الأولمبي في غرب آسيا

2023/05/31 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن اتحاد الكرة، عن إنجاز الأوراق الرسمية للاعب يوسف الإمام.

ونقل بيان للاتحاد تلقته (بغداد اليوم) عن عُضو المكتب التنفيذيّ فيه، وعضو إدارة المنتخبات غانم عريبي قوله، اليوم الأربعاء، أن :"لاعبَ المنتخب الأولمبيّ والمحترف في نادي (مالمو) والمُعار الى نادي (بك أولمبيك) السويديين (يوسف الإمام) بات جاهزاً لتمثيل المُنتخبِ، بعد أن أنجزت لجنةُ المغتربين الأوراقَ الرسميّة كافة بنقل ملفه من الاتحاد السويدي لكرة القدم الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإصدار الجواز الرسميّ العراقي له".

وأضاف ان الامام "سيكون مستعداً لتمثيل المُنتخبِ الأولمبيّ في بُطولةِ غرب آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً الشهر المقبل".

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