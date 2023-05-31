أزمة الكرد نحو النجف.. طالباني يتوجه للقاء مراجع الدين

2023/05/31 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يصل وفد كردي الى محافظة النجف الأشرف، مساء اليوم الأربعاء، للقاء مراجع الدين فيها.

وذكر مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، ان "وفداً كردياً برئاسة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، سيصل مساء اليوم الى النجف للقاء مراجع الدين لمناقشة عدة ملفات أبرزها الموازنة المالية وما يتعلق بحصة إقليم كردستان والخلاف السياسي حولها".

يشار الى ان مشاورات تجري بين القوى السياسية بشأن مشروع قانون الموازنة المالية واعتراض اقليم كردستان عليها باستثاء الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يوافق على تعديل الماديتن 13 و14 الخاصتين بموازنة الاقليم مقابل رفض منافسه الحزب الديمقراطي الكرستاني على أي تعديل وضرورة الابقاء على نص المادتين الواردتين من الحكومة الاتحادية.

وتعقد المشهد أكثر بعدما قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، الحكم بــ "عدم دستورية" قانون استمرار دورة الخامسة لبرلمان كردستان رقم 12 سنة 2022 الصادر عن برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم 11 في (9 تشرين الأول 2022)، واعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان "منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها".

كما اعتبرت المحكمة كل ما صدر عن برلمان كردستان بعد تلك المدة القانونية "باطلة" من الناحية الدستورية.

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