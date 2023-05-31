إسرائيل تنفي ادعاءات

2023/05/31 | 17:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، مسؤولية إسرائيل عن الانفجار الذي وقع صباح الأربعاء "في منطقة قوسايا على الحدود اللبنانية السورية".

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