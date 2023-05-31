مفوضية الانتخابات توجز أهم الارقام والاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات

2023/05/31 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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المفوضية العليا المستقلة للانتخابات:

- شرعنا عملنا للاستعداد إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات

- ضرورة تحديد الموعد النهائي لانتخابات مجالس المحافظات والمزمع اجرائها في (20/12/2023)

- ضرورة توفير التخصيصات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات

- عدد الناخبين الكلي حالياٍ أكثر من (27) مليوناً

- عدد المسجلين بايومتريا أكثر من (17) مليوناً وغير المسجلين اكثر من (9) ملايين

- عدد البطاقات الموزعة (15) مليوناً وغير الموزعة زاد عن مليوني بطاقة

- إجراء انتخابات الإقليم مع انتخابات مجالس المحافظات غير ممكن من الناحية الفنية

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