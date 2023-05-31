عثر بحوزتهما على اثار اشورية.. القضاء يحكم على تاجرين بالاعدام شنقًا

2023/05/31 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر القضاء العراقي، اليوم الاربعاء، حكما بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق تاجرين للآثار اعتقلهما الحشد الشعبي في وقت سابق، حيث كانا يمارسان سمسرة الآثار والتجارة بها خارج العراق.

وقال بيان لهيئة الحشد الشعبي، تلقته (بغداد اليوم)، ان "هيئة التحقيقات و الامن الوقائي بالمديرية العامة للأمن و الانضباط في هيئة الحشد الشعبي، بعد كمين محكم أنجزته على اكمل وجه، القي القبض تاجرين للآثار مع جميع القطع المنهوبة في محافظة نينوى بعد الاخذ بموافقة رسمية من القاضي المختص"، لافتاً الى انه "قد عثر بحوزة المتهمين على عشرات المخطوطات والاواني والتماثيل الاثرية التي تعود للحضارة الاشورية، يقدر عمرها بالاف السنين".

واضاف البيان، ان "القضاء قد اصدر حكماً بالإعدام شنقًا حتى الموت بحقهما".

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