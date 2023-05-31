2023/05/31 | 18:34 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية العليا: بدأنا الاستعدادات للانتخابات المحلية و9 ملايين شخص غير مسجلين بايومترياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/31 | 18:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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