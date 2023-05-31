اثناء محاولتهم بيع أعضاء بـ50 مليونا.. الإطاحة بشبكة للاتجار بالبشر بالأنبار

2023/05/31 | 19:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة للاتجار بالبشر مكونه من ٤اشخاص اثناء محاولتهم بيع اعضاء بشرية بمبلغ (50) مليون دينار عراقي في الانبار

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