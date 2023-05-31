قبل ساعات من انطلاق امتحاناتهم.. وزير التربية

2023/05/31 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بعث وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاربعاء، رسالة إطمئنان الى طلبة الثالث متوسط قُبيل امتحاناتهم النهائية.

وقال بيان لوزارة التربية، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الوزير يطمئن طلبة الثالث متوسط والبالغ عددهم أكثر من (600) ألف طالب وطالبة، سيتوجهون يوم غدٍ في تمام الساعة السابعة صباحا ًلأداء الامتحانات العامة، بأن جهودهم محفوظة ،ووضعنا بعين الإعتبار مرونة الأسئلة التي ستكون من ضمن المنهاج الدراسي المقرر الذي يحاكي جميع المستويات الفكرية والذهنية".

الوزير دعا الممتحنين بحسب بيان وزارة التربية، "عدم الانجرار خلف الشائعات والإلتزام بما تنشره مواقع وزارة التربية الرسمية فقط ،متمنياً للطلبة الموفقية والنجاح".

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