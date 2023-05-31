2023/05/31 | 19:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zL2mt7EOCGE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أوهمهم بزيادة "متابعي الإنستغرام" عراقي يستدرج 42 ضحية ويبتزهم بصورهم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أوهمهم بزيادة "متابعي الإنستغرام" عراقي يستدرج 42 ضحية ويبتزهم بصورهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).