الحكومة العراقية تدين بـ181 مليار دينار لكوردستان التي وفرت الكهرباء لمخيمات النازحين

2023/05/31 | 19:37 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة ألغيت عقود 51 نازحا يعملون مع المنظمات الدولية في المخيمات .تدين الحكومة العراقية بمبلغ 181 مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان التي قامت بتوفير الكهرباء للمخيمات .المنظمات الدولية العراقية التي كانت تعمل داخل مخيمات النازحين أفسخت عقود 51 نازحا من سنجار كانو يعملون مع هذه المنظمات بصفة عقود في …

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