2023/05/31 | 19:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t-mG-8dllD8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلاقة فاخرة واسلوب جديد بـ"الف دينار") نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حلاقة فاخرة واسلوب جديد بـ"الف دينار") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).