سياسي كردي: قرار الاتحادية بشأن البرلمان ملزم لجميع الأحزاب في الإقليم

2023/05/31 | 20:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس برلمان إقليم كردستان السابق بيسون فائق، الأربعاء، التزام جميع الأطراف السياسية في الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن انهاء عمر مجلس برلمان كردستان.

وقال فائق في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية بمثابة الانتصار على دكتاتورية وتفرد الأحزاب الكردية بالسلطة”، لافتا الى ان “قرار الغاء تمديد عمل مجلس برلمان إقليم كردستان منطقي جدا وهو بات وملزم ولا يمكن الحديث والتشكيك في حيثياته مطلقا “.

وأضاف، ان “برلمان إقليم كردستان مددت اعماله لخمس سنوات وسيستمر لست أخرى في حال عدم صدور قرار اتحادي من اعلى سلطة قضائية”.

وأشار الى، ان “أبواب الاعتراضات أغلقت وعلى الحزبين الحاكمين الاتحاد والديمقراطي الكردستاني فتح أبواب الحوار لايجاد مخرج لانهاء حالة الانسداد الدستور”.

ولفت الى، ان “قرار الاتحادية يعني ان حكومة إقليم كردستان والوزارات والمؤسسات والبرلمان جميعها غير دستورية وهي معطلة منذ فترة طويلة وجميع ما يصدر منها من قرارات خارج القانون”.

ودعا فائق، العاصمة بغداد الى “التحرك الفوري والتفاوض من اجل انهاء الفوضى الدستورية في الإقليم وتحديد موعد الانتخابات على ان يتم تحديد الجهة المشرفة على انتخابات كردستان سواء كانت المفوضية الاتحادية او مفوضية الإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت، حكماً بعدم دستورية تمديد عمر برلمان كردستان.

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