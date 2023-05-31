تسجيل 10 دعاوي ضد المتجاوزين على” مواقع اثرية” في ديالى

2023/05/31 | 20:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤول حكومي، الاربعاء، رفع اكثر من 10 دعاوي قضائية بسبب التجاوزات على مواقع اثرية في ديالى.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” حماية المواقع الاثرية المنتشرة في بعقوبة وبقية مدن ديالى اولوية وهناك قوة مخصصة لحمايتها على مدار الوقت”.

واضاف، ان” اكثر من 10 دعاوي قضائية رفعت بحق متجاوزين على مواقع اثرية في مناطق عدة من ديالى بالفترة الماضية”، مؤكدا بان “اي تجاوز يجري متابعته وفق الاطار القانوني للحفاظ على الارث الحضاري”.

واشار الى ” وجود تشديد أمنى على المواقع الاثرية لمنع اي محاولات لسرقتها”، مشيرا الى ان “العديد من مهربي الاثار سقطوا مؤخرا في قبضة العدالة”.

وتضم ديالى أكثر من 830 موقعا آثاريا اغلبها تعود لحقب تاريخية قديمة تصل الى الاف الثاني قبل الميلاد”.

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