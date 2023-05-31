2023/05/31 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، عن ترحيب العراق بمشاركة جميع الدول وفي مقدمتها الصين في مشروع طريق التنمية الذي يربط العراق بأوروبا والمقرر ان ينتهي بعد 6 أعوام وبكلفة 17 مليار دولار.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) ان السعداوي استقبل بمكتبه في مركز الوزارة، اليوم الأربعاء، سفير الصين الشعبية في بغداد (تسوي وي)، وبحث معه سبل التعاون المشترك بين البلدين".

وقال وزير النقل خلال اللقاء، ان الحكومة العراقية "تسعى لتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين بغداد وبكين، كما تعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين".

وأضاف السعداوي، أن "حكومتنا ترحب بمشاركة الصين بمشروع طريق التنمية، في إطار التنفيذ والأستثمار،" مؤكدا ان "المشروع يخدم العراق وسائر المنطقة بما فيها الصين، ويضمن تقليل الوقت والجهد والكلفة".

وأكد، أن "حكومتنا ترحب بمشاركة بكين في مشروع طريق التنمية،" مردفا أن "الباب مفتوح أمام جميع الدول للمشاركة في المشروع، وفي مقدمتها الصين".

وأوضح، ان "الحكومة العراقية تطمح لان تكون للصين مساهمة فاعلة في عمل وأنشطة مشروع طريق التنمية، بناءً على الثقة الكبيرة بخبرات الشركات الصينية الكبرى لاسيما في مجالات النقل والاستثمار والبنية التحتية".

ونوّه السعداوي الى "أننا نخطط لعقد مؤتمر ثانٍ خاص بطريق التنمية، وسنوجه دعوة الى الصين للمشاركة فيه".

بدوره، أكد السفير الصيني، أن "علاقاتٍ طيبة تربط بين بغداد وبكين، وإن الصين تطمح للمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين على الأصعدة كافة".

كما أعرب عن تمنياته للعراق بالنجاح في إكمال مشروعيه ميناء الفاو الكبير ومشروع طريق التنمية." مبدياً "إهتماماً واضحاً بمعرفة الكثير من تفاصيل ومقومات مشروع طريق التنمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل: مؤتمر ثانٍ خاص بطريق التنمية ونرحب بمشاركة الصين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل: مؤتمر ثانٍ خاص بطريق التنمية ونرحب بمشاركة الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).