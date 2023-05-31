2023/05/31 | 20:33 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فور اعتقاله.. الصحة العراقية تصدر توضيحا حول منتحل صفة طبيب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/31 | 20:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فور اعتقاله.. الصحة العراقية تصدر توضيحا حول منتحل صفة طبيب) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فور اعتقاله.. الصحة العراقية تصدر توضيحا حول منتحل صفة طبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).