التربية تعلن نتائج السادس الابتدائي الاسبوع المقبل

2023/05/31 | 20:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، إعلان نتائج السادس الابتدائي الأسبوع المقبل.وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ إن “إعلان نتائج السادس الابتدائي سيتم الأسبوع […]

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