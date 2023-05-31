2023/05/31 | 20:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، مع قائد الشرطة الإيرانية عدداً من المواضيع المشتركة، خلال اجتماع أمني.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن” الشمري اجتمع على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وايران يناقشان تبادل المطلوبين وتحديد أماكن التسلل وعمليات التهريب عبر الحدود المركز الخبري الوطني.

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