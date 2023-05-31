2023/05/31 | 21:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام الأمير فيصل، شقيق العاهل الأردني، "حمام العريس" لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأربعاء، قبل يوم من زفافه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حمام عريس" لولي عهد الأردن.. والملك عبدالله يهديه سيفا بمناسبة زفافه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حمام عريس" لولي عهد الأردن.. والملك عبدالله يهديه سيفا بمناسبة زفافه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).