احذفه على الفور.. تطبيق على أندرويد يهدد خصوصيتك

2023/05/31 | 21:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونصح الخبراء بحذف تطبيق “iRecorder” المستخدم لتسجيل الشاشة بسبب ما وصفوه “سرقة ماهرة للملفات والصور”.

ويستخدم التطبيق ميكروفون الهاتف كل 15 دقيقة، لأهداف غير معروفة.

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