2023/05/31 | 21:24 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ قرون طويلة، يتحدّث مسيحيو العراق اللغة السريانية بلهجاتها المختلفة في بيوتهم ومدارسهم، لكن ذلك اللسان القديم بات في خطر، وتسعى قناة عامة جديدة ناطقة بالسريانية للحفاظ عليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آخر المتحدثين بالسريانية في العراق يسعون للحفاظ على لغتهم العريقة) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آخر المتحدثين بالسريانية في العراق يسعون للحفاظ على لغتهم العريقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).