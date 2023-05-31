قرار يعتبر كربلاء خاسرا امام النجف في الدوري الممتاز والجماهير تحتج وتغلق ملعب كربلاء الدولي

2023/05/31 | 21:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد

العراقي لكرة القدم، اعتبار فريق

كربلاء خاسراً أمام النجف بثلاثة أهداف

دون رد في الدوري الممتاز.فيما احتجت

جماهير كربلاء على هذا القرار وأقدمت

على إغلاق بوابة ملعب كربلاء

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