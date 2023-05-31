2023/05/31 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي رجال الأعمال يكشف أسماء المكرّمين بإحتفاله السنوي بغداد – الزمان كشف نادي رجال الاعمال الثقافي الاسماء التي ستكرم في احتفال النادي السنوي لعام 2023-2022 ذي سيقام مطلع تموز المقبل، وتضمنت الأسماء التي اطلعت عليها (الزمان) الوزير السابق وصاحب انجاز خليجي 22 عدنان درجال ، والوكيل الاقدم لوزارة الخارجية السابق وكبير مفاوضي العراق محمد الحاج […]

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