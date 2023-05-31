2023/05/31 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح الصحن يفتح لـ (الزمان) خزانته حكايا ألف ليلة وليلة في الإذاعة والتلفزيون عبدالقادر الدليمي المخرج التلفزيوني والأكاديمي الدكتور صالح الصحن يفتح خزانته لـ(الزمان) ويقول (أخرجت العديد من البرامج والأفلام الوثائقية الكثيرة، وكتبت الكثير من الدراسات والبحوث والمقالات في الصحف العراقية والعربية.وأنا تدريسي في كلية الفنون الجميلة).{ من هو ضيفنا اليوم ؟ – هو […]

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