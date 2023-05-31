2023/05/31 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تفوته فائتة – مجيد السامرائي كثيرون وانا – طبق برجي – احيانا ادون اشياء لامعنى لها .ومتى صار لها معنى تلقيت اشعارا من العم (مارك )على اني قد شططت بعيدا عن الاستخدامات غير السلمية للاختراع العظيم الذي سهل لنا هذا وماكنا من قبل من القادرين على تذوق حلاوة العولمة ..واعرف شخصا مقربا […]

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