تخفيض 50% من اجور الدراسة المسائية للطلبة المشمولين بالرعاية

2023/05/31 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، عن تخفيض 50% من أجور الدراسات المسائية للطلبة المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

وقال بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، ترأس الاجتماع الاعتيادي الخامس لهيأة الرأي بحضور أعضاء الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية".

وواضاف البيان، ان "وزير التعليم وجه في مستهل الاجتماع بمتابعة وتكثيف خطة الدورات التدريبية الخاصة بتطبيق مسار بولونيا في الجامعات العراقية للفئات المستهدفة وإنجاح هذا المسار للعام الدراسي 2024/2023 وتعزيز بيئة الجامعة المنتجة وتمكين الخريجين من ريادة الأعمال وصناعة البرامج والابتكار على غرار (مشروع الايكوسيستم) الذي جرى إطلاقه في الجامعة التكنولوجية كونه يمثل رصيدا نوعيا من رأس المال البشري ومرتكزا هاما باتجاه التنمية وصناعة البرامج وابتكار المشاريع".

وحث الوزير بحسب البيان، على "الاستمرار بالمتابعة والاهتمام بإدخال المجلات العراقية الى المستوعبات العالمية والتركيز على البحث والنشر العلمي الرصين من أجل الارتقاء بمؤشر البحث العلمي العراقي والمجلات الأكاديمية العلمية العراقية في بيئة التنافس الدولي"، مؤكدا في الوقت نفسه على "توفير متطلبات السلامة والأمان في المختبرات ودعم مجالس الاعتماد وفريق المقيمين الوطني التابعة لها وتسهيل مهامهم التي تهدف إلى تطوير وتحسين مجالات التعليم العالي والبحث العلمي".

وناقش المجتمعون الفقرات المدرجة على جدول الأعمال وصوتوا بالموافقة على القرارات الآتية:

▪️ تخفيض الأجور الدراسية 50% لطلبة الدراسات المسائية المشمولين بضمان الرعاية الاجتماعية اعتبارا من العام الدراسي 2024/2023.

▪️ منح جامعات بغداد وبابل والتكنولوجية والمستنصرية والأنبار والموصل الاستقلالية اللازمة والصلاحيات القانونية التي تمكنها من إدارة شؤونها العلمية والإدارية.

▪️ الشروع اعتبارا من 2023/6/1 بالتعاقد مع الشركات المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي بشأن استخدام واعتماد أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني POS وفقا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

▪️ الموافقة على إضافة بعض الجامعات الأجنبية التي استوفت شروط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال استمارة المعايير المعدة لهذا الغرض إلى دليل الجامعات الموصى بها للدراسة على النفقة الخاصة خارج العراق.

▪️ تأجيل امتحانات الدور الأول لطلبة الجامعات المشمولين بأداء فريضة الحج لهذا العام والشروع بتعديل التعليمات الامتحانية بما يمكن الجامعات معالجة الحالات الطارئة للطلبة.

▪️ اعتماد مسار بولونيا لتخصصات الهندسة والعلوم والتقنيات الهندسية للجامعات الحكومية والأهلية اعتبارا من العام 2024/2023.

▪️ الموافقة على آلية تنظيم وتأسيس عمل الجمعيات العلمية.

▪️ إعادة طلبة الدراسات العليا الراسبين بالدور الثاني بثلاث مواد أو أكثر الى مقاعد الدراسة على النفقة الخاصة للسنة اللاحقة ويطالب بالمواد الراسب فيها والمواد التي حصل فيها على تقدير متوسط.

▪️ دراسة المقترحات المستقبلية للدراسات العليا المقدمة من جامعة كربلاء على أن تعرض على مجالس الجامعات ليتم البت في إقرارها في هيأة الرأي.

▪️ الموافقة على معالجة بعض حالات الطلبة المبتعثين خارج العراق من زمالات ونفقة خاصة ممن يتلقون مساعدات مالية من الوزارة وجرى تعيينهم مؤخرا ضمن التعيينات الأخيرة وبما يتوافق مع القانون والضوابط.

▪️ الموافقة على مشروع التعديل الأول لتعليمات الاستاذ المتمرس.

واوضح البيان، انه "في ختام الاجتماع وجه العبودي باعتماد السياقات القانونية والإدارية المتعلقة بمنح الألقاب العلمية للمتعينين الجدد في مؤسسات التعليم العالي وتعضيد الإجراءات الإدارية واللوجستية الداعمة لمشروع ادرس في العراق لاستقطاب الطلبة الدوليين".

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