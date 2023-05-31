طالباني يستهل زيارته الى النجف بلقاء المرجع الفياض

2023/05/31 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافال طالباني والوفد المرافق له الى محافظة النجف عبر مطارها الدولي مساء اليوم الأربعاء.

وكان في استقباله النائب الأول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي.

وزار طالباني المرجع الديني الشيخ محمد اسحاق الفياض في مكتبه.

ومن المرجح ان يزور الوفد الكردي مراجع دين آخرين في النجف.

وذكر مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، في وقت سابق ان "طالباني سيناقش مع مراجع النجف عدة ملفات أبرزها الموازنة المالية وما يتعلق بحصة إقليم كردستان والخلاف السياسي حولها".

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