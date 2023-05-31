2023/05/31 | 22:24 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الإعمار: نسب انجاز متقدمة في مشروع صيانة وإكساء طريق (إصلاح - السلام) في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/31 | 22:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الإعمار: نسب انجاز متقدمة في مشروع صيانة وإكساء طريق (إصلاح - السلام) في ذي قار) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الإعمار: نسب انجاز متقدمة في مشروع صيانة وإكساء طريق (إصلاح - السلام) في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).