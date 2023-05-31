شاهد بالفيديو.. الموازنة العراقية لم تخصص شيئا لكارثة محتملة

2023/05/31 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jUOnMQmCRj0

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