تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.. الكهرباء تؤكد توقف امدادات الغاز الايراني بشكل كامل

2023/05/31 | 22:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، انحسار إمدادات الغاز الإيراني بمقدار 20 مليون م3، كاشفة عن تحرك الحكومة دبلوماسياً لإنهاء مشكلة تأخر الدفوعات بسبب العقوبات الأميركية على طهران.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى للتلفزيون الرسمي إن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح اليوم محطات تحويلية للضغط العالي للطاقة الكهربائية، في محطتي القدس والرشيد، وهي معنية بمعالجة انخفاض الفولتيات وفكّ اختناقات الشبكة الكهربائية وبالتالي زيادة التجهيز في المناطق المشمولة بخدمتها شمال شرق العاصمة بغداد وجنوب غربها".وأضاف، أن" رئيس الوزراء يولي ملف الكهرباء أولوية وأهمية كبيرة ويشرف عليه بمتابعة يومية وميدانية".وبخصوص تراجع ساعات التجهيز أوضح موسى، أن" السبب يعود لتوقف إمدادات الغاز الإيراني عن المنطقة الجنوبية بالكامل وبمقدار 10 مليون م3 إذ تأثرت محطات الرميلة الغازية والاستثمارية ومحطة النجف الغازية وتوقفت محطة خور الزبير في البصرة".وتابع" كما فوجئنا بإيقاف إمدادات الغاز الإيراني عن المنطقة الوسطى وأيضاً بمقدار 10 مليون م3 ما يعني إيقاف 20 مليون م3 في الوسط والجنوب وهو ما خفض الإنتاج بمقدار 5 آلاف ميغاواط وأضيف إليها إيقاف خطوط نقل الطاقة من إيران ميرساد- ديالى وبصرة- خرمنشاه وعمارة- كرخة ويبلغ مجموع إنتاجها 1100 ميغاواط ما يعني حدوث انخفاض كلي يزيد عن 6 آلاف ميغاواط فيما يبلغ الإنتاج الكلي حالياً 20 ألف ميغاواط".وأكد، أن" سبب التوقف هو ديون الغاز الإيراني والتي يصعب دفعها من قبل المصرف العراقي للتجارة بسبب العقوبات الأميركية على طهران وهنالك متابعة حكومية وتحرك دبلوماسي لإيجاد حل نهائي للموضوع".

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