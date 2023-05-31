بغداد تشرف على انتخابات كردستان لأول مرة.. تساؤلات عن حسابات الربح والخسارة

2023/05/31 | 22:42 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزمة دستورية وقانونية تربك الحسابات السياسية في إقليم كردستان العراق، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية تمديد برلمان الإقليم وبطلان جميع قراراته.

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