طقس الأيام المقبلة.. تجدد فرص الأمطار ورياح مثيرة للغبار وارتفاع بالحرارة

2023/05/31 | 23:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تُشير توقعات الطقس، اليوم الأربعاء، إلى تجدد فرص الأمطار الرياح المثيرة للغبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.وكتب المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح طالعته إيرث نيوز، أن “الأيام القادمة متوقع أجواء مستقرة وتظهر بعض السحب المتفرقة، وربما تتجدد فرص الأمطار الرعدية مطلع الأسبوع القادم على بعض المناطق نحددها لاحقاً”.وأضاف، […]

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تجدد فرص الأمطار ورياح مثيرة للغبار وارتفاع بالحرارة أولاً على ايرث نيوز.

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