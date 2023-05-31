روسيا: الطيارون الأمريكيون ينتهكون بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا

2023/05/31 | 23:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في...

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