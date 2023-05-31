2023/05/31 | 23:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باعتقال رجل دين معروف يشغل منصباً حكومياً بتهمة المتاجرة بالمخدرات في محافظة ذي قار جنوبي العراق.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/إن “استخبارات سرية سوات ألقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال رجل دين يشغل منصباً حكومياً بتهمة المتاجرة بالمخدرات في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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