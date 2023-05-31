البيت الأبيض يعلن موقفه من هجمات كييف على الأراضي الروسية

2023/05/31 | 23:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي،اليوم الاربعاء، أن واشنطن تريد تفادي وقوع حرب عالمية ثالثة، وأنّه بناء على ذلك “نعارض الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية”.وردّ كيربي، اليوم […]

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