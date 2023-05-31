2023/05/31 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قرر الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الأربعاء، تحديد موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2023-2024.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد كاظم كامل: "اتخذ القرار بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في الدورة العربية المقرر انطلاقها في يوليو/ تموز المقبل في الجزائر لأسباب فنية، بعد المناقشة بين اللجنة الفنية في اللجنة الأولمبية والمكتب التنفيذي لها".

وأضاف كامل، في تصريحات خاصة لكووورة: "على ضوء، ذلك سيكون الموعد الجديد لانطلاق الدوري بنسخته الجديدة يوم 2 أغسطس /آب المقبل، وأن آخر يوم لاستلام تصاريح المشاركة مطلع يوليو/تموز المقبل".

وتابع: "سيعقد الاجتماع الفني يوم 15 من الشهر ذاته، حيث من خلاله ستتم القرعة وتثبيت المجموعات، وتسليم الكشوفات وألوان الفرق المتبارية ودفع بدل رسوم الاشتراك".

يذكر أن الشرطة توج بلقب الموسم الماضي تاركًا الوصافة للجيش، بينما جاء الحشد الشعبي بالترتيب الثالث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد اليد يعلن موعد انطلاق النسخة الجديدة للدوري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد اليد يعلن موعد انطلاق النسخة الجديدة للدوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).