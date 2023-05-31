لأول مرة بعد 2003.. بدء اغلاق

2023/05/31 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن بدء خطة واسعة النطاق لاغلاق ما اسماها بـ"الممرات السوداء" مع ايران شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "جهدا هندسياً كبيراً بدأ يعمل ضمن الشريط الحدودي بين العراق وايران من جهة مندلي وقزانية شرق ديالى من خلال نصب الاسلاك الشائكة وابراج المراقبة مع اعادة الانتشار في المخافر الحدودية باتجاه العمق ولمسافة ليست قليلة".

واضاف، ان "الخطة تهدف في مضمونها العام انهاء ملف (الممرات السود) وهي ممرات تستغل من قبل عصابات التهريب والتسلل بين البلدين" لافتا الى، ان "الاجراءات تتم من خلال أوامر مباشرة من قبل حكومة محمد شياع السوداني لمسك الحدود ومنع أي حالات سلبية".

وأشار الى ان "التشديد على الحدود مع ايران دخل مرحلة هي الأولى من نوعها بعد 2003 من ناحية التشديد وآليات المسك"، لافتا الى ان "أهمية الاجراءات التي ستؤدي الى منع تدفق اي مواد ممنوعة سواء المخدرات او غيرها وتعطي مرونة أكبر في عمليات الرصد والمتابعة لان جميع الأبراج ستزود بكاميرات تغطي مناطق واسعة ومترامية".

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