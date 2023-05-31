بالفيديو.. انهيار لمدرسة مشيدة حديثاً في ذي قار بكلفة 1.4 مليار دينار

2023/05/31 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تعرضت مدرسة حديثة المنشأ الى انهيار جزئي في محافظة ذي قار.

وأظهر مقطع فيديو يوثق حالة الانهيار للمدرسة المشيدة حديثا في ناحية (العكيكة) التابعة لقضاء سوق الشيوخ.

والمدرسة شُيدت بكلفة 1.4 مليار دينار وأفتتحت خلال العام الجاري.

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