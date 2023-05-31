2023/05/31 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين هم عُشاق الأمجاد ؟ – حسين الصدر -1- قال الشريف الرضي : ليس الثراءُ بغيرِ المجدِ فائدةً وما البقاءُ بغير العزّ محمودُ شتان بَيْن مَنْ يكون ثراؤه بالمال وبين من يكون ثراؤه بالعلم والمكارم ومشاريع البر والاحسان والمعروف والنفع الانساني .-2- الثراء المالي ينتهي بالموت ، ويترك الميتُ كُلَّ أرصدَتِه الضخمة للوارثين يتقاسمونها […]

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