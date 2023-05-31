2023/05/31 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم تجربتان متشابهتان ..مختلفتان !! – طالب سعدون السفير منصب رفيع في الدبلوماسية والعلاقات الدولية يمثل بلاده في الخارج ، وتعكس شخصيته ومستواه الثقافي والمهني صورة بلاده ومدى قدرته ونجاحه في توثيق العلاقة بين دولتين والاستفادة المتبادلة من تجربتيهما .ومن صفات السفير الناجح أن يكون ملما بقدر يناسب اهمية منصبه بتاريخ وجغرافية […]

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