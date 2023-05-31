تجربتان متشابهتان .. مختلفتان !! – طالب سعدون



تجربتان متشابهتان .. مختلفتان !! – طالب سعدون
2023/05/31 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نبض القلم تجربتان متشابهتان ..

مختلفتان !! – طالب سعدون السفير منصب رفيع  في الدبلوماسية والعلاقات الدولية يمثل بلاده في الخارج ، وتعكس شخصيته ومستواه الثقافي والمهني صورة بلاده ومدى قدرته ونجاحه في توثيق العلاقة بين دولتين والاستفادة  المتبادلة من تجربتيهما .

ومن صفات السفير الناجح أن يكون ملما بقدر يناسب اهمية منصبه  بتاريخ  وجغرافية […]

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