2023/05/31 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نبض القلم تجربتان متشابهتان ..
مختلفتان !! – طالب سعدون السفير منصب رفيع في الدبلوماسية والعلاقات الدولية يمثل بلاده في الخارج ، وتعكس شخصيته ومستواه الثقافي والمهني صورة بلاده ومدى قدرته ونجاحه في توثيق العلاقة بين دولتين والاستفادة المتبادلة من تجربتيهما .
ومن صفات السفير الناجح أن يكون ملما بقدر يناسب اهمية منصبه بتاريخ وجغرافية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجربتان متشابهتان .. مختلفتان !! – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مختلفتان !! – طالب سعدون السفير منصب رفيع في الدبلوماسية والعلاقات الدولية يمثل بلاده في الخارج ، وتعكس شخصيته ومستواه الثقافي والمهني صورة بلاده ومدى قدرته ونجاحه في توثيق العلاقة بين دولتين والاستفادة المتبادلة من تجربتيهما .
ومن صفات السفير الناجح أن يكون ملما بقدر يناسب اهمية منصبه بتاريخ وجغرافية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجربتان متشابهتان .. مختلفتان !! – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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