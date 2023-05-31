2023/05/31 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربعين عاماً وحديث الموازنة ونقاء الإعلام – عبد الجليل سعيد حمادي كثيرة هي الذكريات والمناسبات التي ربطتني بها ، تعود بعضها الى سبعينات القرن الماضي ، وأخرى الى الايام التي سبقت ماحدث في مثل هذا الايام قبل 51 عاماَ والذي سبقه والذي اصطدمت به مع رئيس شركة نفط العراق (I,p,c) اذ كنت احد خمسة زملاء […]

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