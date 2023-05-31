2023/05/31 | 23:50 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YhGWd5QZS4o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | جيل شبابي يصارع كهول السياسة ... امال التغيير تتصاعد ودعوات لاستثمار الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | جيل شبابي يصارع كهول السياسة ... امال التغيير تتصاعد ودعوات لاستثمار الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).