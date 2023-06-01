نقابة الصحفيين العراقيين تجرى استعداداتها للاحتفال بالعيد الوطنى للصحافة

2023/06/01 | 00:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري نقابة الصحفيين العراقيين

الاستعدادات اللازمة للاحتفال بالعيد

الوطني للصحافة العراقية في ذكراه

الرابعة والخمسين بعد المائة خلال

منتصف يونيو الجارى تحت رعاية رئيس

وزراء العراقى السيد محمد شياع

السو

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