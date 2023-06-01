2023/06/01 | 00:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى المنتخب البرازيلي بعشرة لاعبين

مشوار نظيره التونسي، في مونديال تحت 20

عاماً، في كرة القدم المقام في

الأرجنتين، في الدور ثمن النهائي عندما

تغلب عليه 4-1، على ملعب "سيوداد دي لا

بلاتا".

وسجل ماركو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس تودّع كأس العالم للشباب بخسارة قاسية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس تودّع كأس العالم للشباب بخسارة قاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).