برشلونة يتلقى الضوء الأخضر لاستعادة ميسي

2023/06/01 | 00:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل برشلونة على موافقة مبدئية من رابطة

الليجا، بشأن الخطة الاقتصادية التي

قدمها النادي لرفع القيود الخاصة

بقانون اللعب المالي النظيف.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن

برشلونة حصل على موافقة شفهية

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