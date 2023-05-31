2023/06/01 | 00:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصول بافل طالباني ، اليوم الاربعاء الى مطار النجف الاشرف وكان في استقباله نائب المحافظ هاشم الكرعاوي، توجه فور وصوله للقاء المرجع الديني محمد اسحاق الفياض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشم الكرعاوي يستقبل بافل طالباني في مطار النجف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاشم الكرعاوي يستقبل بافل طالباني في مطار النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).