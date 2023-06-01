2023/06/01 | 00:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: y88rAPbGR18

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر محمود: كاساس اخذ بطولة الخليج وافتروا العراق بقى بس بمنطقتنا " بغداد الجديدة" ما احتفلوا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيدر محمود: كاساس اخذ بطولة الخليج وافتروا العراق بقى بس بمنطقتنا " بغداد الجديدة" ما احتفلوا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).