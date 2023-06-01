2023/06/01 | 00:31 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تونس.. انتشال جثث 4 مهاجرين وإنقاذ 688 آخرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/01 | 00:31.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس.. انتشال جثث 4 مهاجرين وإنقاذ 688 آخرين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس.. انتشال جثث 4 مهاجرين وإنقاذ 688 آخرين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس.. انتشال جثث 4 مهاجرين وإنقاذ 688 آخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).