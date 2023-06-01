2023/06/01 | 00:31 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. منظمة أسودا لمكافحة العنف ضد النساء تدعو الحكومة إلى تخصيص موازنة وتطبيق قانون دعم الناجيات الإيزيديات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/01 | 00:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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